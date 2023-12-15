Samsun Valisi Orhan Tavlı, Alaçamspor Bocce Takımı'nı Tebrik Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları ve antrenörünü tebrik etti. Vali Tavlı, sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı kutladı ve takımı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan Alaçam spor Bocce Takımı sporcuları ve antrenörünü tebrik etti.

Alaçam ilçesi ziyaretinde, 2022 yılında İspanya'da Avrupa şampiyonu olan sporcularla bir araya gelen Vali Tavlı, elde ettikleri derece ve şampiyonluklardan dolayı Antrenör Gökhan Bozdemir ile sporcular Büşranur Uzun ve Pınar Kapusuz'u kutladı.

Bocce takımını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Vali Tavlı, Alaçam'a yapılması planlanan bocce sahasının biran önce yapılması için takipçisi olacağını söyledi.

Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, Alaçam'a yapılacak kapalı bocce raffa ve volo sahalarının tamamlanması ile birçok ulusal ve uluslararası turnuvanın ilçede yapılmasını sağlayacağını, bu sayede hem ilçenin hem ilin spor turizm ile tanınacağını ve gelişeceğini söyledi.

Ziyarette Vali Tavlı'ya forma hediye edildi. - SAMSUN