Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: Galler maçı öncesinde tedbirlerimizi aldık

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye-Galler A Milli maçı öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 'Maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerini alarak hazırlıklarını yaptı' dedi.

Galler maçı öncesinde tedbirlerimizi aldık

Emre ÖNCELSAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye- Galler A Milli maçı öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 'Maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerini alarak hazırlıklarını yaptı' dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19 Haziran Cuma günü saat 21.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye ' Galler milli maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı, 'A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler ile yapacağı müsabakayla ilgili tedbir ve hazırlıkların görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantımızı tamamladık. 27 yıllık aranın ardından A Milli Takımımızı yeniden Samsun'da ağırlayacak olmanın heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. Maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için ilgili tüm kurumlarımız tedbirlerini alarak hazırlıklarını yaptı' dedi.

'ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Maçın şehir ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Vali Dağlı şunları söyledi

İlimizin uluslararası anlamda tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır. İnşallah hemşehrilerimizin de güzel misafirperverliğiyle Samsun keyifli bir futbol günü yaşayacak. 33 bin 319 kişilik stadyumun tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 2 bin Galler taraftarı bekliyoruz. Hem Passolig, hem de PDF Bilet uygulaması kullandırılacak. 550'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik olmak üzere toplam 1550 güvenlik personeli görevlendirildi. 2 adet ambulans ve personeli ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribün bölgesinde istenilecek sayıda sağlık personeli stadyumda hazır bulunacak. Müsabaka öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve tramvay ulaşım hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilecek ve ek sefer planlanacak. Müsabaka günü Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezi ve Çobanlı İskelesi bölgeleri Galler taraftarı için toplanma alanı olarak belirlendi. Galler taraftarlarının müsabaka günü stadyuma intikallerini sağlamak Atakum'daki bir Alışveriş Merkezi'nde ve Çobanlı İskelesi'nde yeterli sayıda toplu taşıma aracı bulundurulacak. Alışveriş merkezinin yanında bulunan otopark alanı 18 Haziran pazar günü otopark kapanış saati itibarıyla tamamen boşaltılacak ve müsabaka günü sivil araç alınmayarak otopark Galler taraftarları için planlanacak otobüslere tahsis edilecek. Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ile stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları yapılacak. Müsabaka günü, ihtiyaç görülmesi halinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde görevlendirilmek üzere yeteri kadar Jandarma personelini stadyuma en yakın yerleşkede hazır kuvvet olarak görevlendirilecek.? (DHA)

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