Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Altyapı Takımını Kabul Etti

Samsun'un Ladik ilçesindeki Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik Belediyespor'un altyapı takımını kabul etti. Ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi verildi ve sporcu dostu belediyecilik anlayışı vurgulandı.

Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Süper Amatör B Grubu'nda mücadele eden Ladik Belediye spor'un altyapı takımını kabul etti.

Ladik Belediye spor alt yapı sorumlusu Levent Ulutaş, ziyarette kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Topal, ziyarette yaptığı konuşmada spor ve sporcu dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi.

Sporculara destek olmaya çalıştıklarını belirten Ulutaş, "Amatör spor kulübünün olmazsa olmazı belediyelerin verdiği destektir. Bu gençler Levent hocamızla hem geleceğe hazırlık, hem de kötü alışkınlardan uzak durarak ilçeye, iline, ülkesine faydalı bir nesil olacaktır." dedi.