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Samsun'un Çarşamba ilçesine yeni spor salonu yapılacak

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Çarşamba ilçesi Donurlu Mahallesi Yeşilırmak Millet Bahçesi yolu üzerinde bulunan ve 4 lisenin bulunduğu Lise Kampüsünün olduğu alana yeni bir spor salonu inşa edilecek. Birçok branşta spor yapılmasına imkan sağlayacak spor salonunun ihalesi yakın zamanda gerçekleşecek. Samsun Valiliği tarafından yaptırılacak olan spor salonunun projesi şekillenirken, proje detaylarının kısa sürede paylaşılması ve ihale sürecinin sonrasında inşaat çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesine yeni bir spor salonu yapılacak.

Çarşamba ilçesi Donurlu Mahallesi Yeşilırmak Millet Bahçesi yolu üzerinde bulunan ve 4 lisenin bulunduğu Lise Kampüsünün olduğu alana yeni bir spor salonu inşa edilecek. Birçok branşta spor yapılmasına imkan sağlayacak spor salonunun ihalesi yakın zamanda gerçekleşecek.

Samsun Valiliği tarafından yaptırılacak olan spor salonunun projesi şekillenirken, proje detaylarının kısa sürede paylaşılması ve ihale sürecinin sonrasında inşaat çalışmalarının başlaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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