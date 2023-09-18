Samsun'un Bafra ilçesinde dağcılar tırmanış idmanı yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup dağcı hem iniş hem de tırmanma idmanı yaptı. Antrenmana iki kadın sporcu da katıldı.

Asarkale bölgesinde oluşturdukları 6 rotada kaya tırmanışı idmanı yapan bir grup dağcı, tırmanma ve iniş çalışmaları gerçekleştirdi. Dağcılar, Bafra'da kaya tırmanışı sporunun gelişmesi için yeni rotaların arttırılmasını istediler. Aralarına katılan yeni dağcılar da ilk deneyimlerinde heyecan yaşadı.

Milli Takım Tırmanış Antrenörü Abdulsamet Yıldırım, "Şu anda Bafra Asarkale bölgesindeyiz. Burada bir kaya tırmanış yerimiz var. Burada 6 rotamız mevcut. Festivallerde aynı zamanda halka açık her türlü zamanda diğer spor kulüpleri gibi kaya tırmanışları yapıyoruz, tırmanış öğretiyoruz. Bu işi geliştirmeye çalışıyoruz. Dağcılık olarak Ağrı Dağı olmak üzere Türkiye'deki dağların yüzde 90'ını tırmandık. Kaya tırmanışı olarak Vezirköprü, Antalya, İstanbul'daki çoğu bölgede, Eskişehir, Ankara, Kayseri çoğu bölgede kaya tırmanışları yaptık. Bu işi geliştirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince vakit buldukça kendimize zaman ayırıp tırmanışı geliştirmeye çalıyoruz. Gençlik spor çatısı altında bu iş geliştirilebilir. Her kulvarda hem kulüp bazında hem bireysel bu işi geliştirilmek için uğraşıyoruz. Çünkü artık sporcu sayısı arttıkça ve daha çok yaygınlaşan bir spor geldi, rota ihtiyacı doğuyor. Burada kaya tırmanışı yapıyoruz, karşıda Kızılırmak'ta kano yapabiliyoruz. Yine Kapıkaya'da havacılık kulübümüzle uçuşlar yapabiliyoruz. Burası insanlara çok güzel seçenek sunan bir yer. Gerçekten doğa harikası bir yer. Bafra'da bu sporun tanıtılmasına, daha çok geliştirilmesine ve gençlere daha çok imkan sağlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

İlk deneyim

İlk deneyimini yaşayan Direm Aslan, "Aşırı zordu. İlk deneyimim. Geçen hafta gelmiştim. Bu hafta güzel tırmandım, yani çok heyecan verici. Bir daha bir daha insan tırmanmak istiyor" diye konuştu.

Samsun Dağcılık Kulübü lisansı sporcusu Büşra Bilgin ise, "Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitimlerini de tamamladım. Hedefimiz antrenörlük. Bu bölgeye hata sonları kaya tırmanışları antrenmanlarına geliyoruz. Bu Bafra için çok güzel bir imkan. Aynı zamanda bu rotaların daha çok olmasını istiyoruz. Çünkü artık sporcu sayısı arttıkça ve daha çok yaygınlaşan bir spor haline geldikçe rota ihtiyacı doğuyor. Burada kaya tırmanış yapıyoruz. Aynı zamanda hafta sonları da kano yapabiliyoruz. Kapıkaya'da havacılık kulübümüzle uçuşlar yapabiliyoruz. Aslında burası insanlara çok büyük seçenek sunuyor. Gerçekten doğa harikası bir yer. Bafra'da da bu sporun tanıtılmasına, çok geliştirilmesine ve gençlere daha çok imkan sağlanmasını arzu ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN