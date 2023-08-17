Samsun Tekkeköy'de Yaz Spor Okulları Gençlere Fırsat Sunuyor

Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklar ve gençlere çok çeşitli sporlarla tanışma fırsatı sunuyor. Ücretsiz eğitimlerle gençler hem spor yapma şansı buluyor hem de sağlıklı bir şekilde vakit geçirme imkanı elde ediyor.

Samsun Tekkeköy'de yaz ayları, spor tutkusu ve enerjisi ile daha da renkleniyor. Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklar ve gençlere çok çeşitli sporlarla tanışma fırsatı sunuyor.

Her biri alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, basketbol, güreş, boks, atletizm, badminton, hentbol, muaythai, voleybol, futbol, judo, yüzme, tenis, tekvondo, jimnastik, ragbi, yakın savunma ve halk oyunları gibi farklı spor dallarını içeriyor.

5-16 yaş arası öğrencilerin ilgi gösterdiği 17 farklı branşta gerçekleşen ücretsiz eğitimler, gençlerin sporla tanışmalarına vesile oluyor. Bu sayede gençler hem ilgi alanlarına göre spor yapma şansı buluyor hem de çok çeşitli sporlarla tanışma fırsatı yakalıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine yardımcı olan Yaz Spor Okullarımız, hem bedensel aktiviteleri teşvik ediyor hem de onlara sporun olumlu etkilerini genç yaşta deneyimleme fırsatı sunuyor. Yaz Spor Okullarımız ile gençlerimizi spora teşvik ederek hayatlarında kalıcı bir alışkanlık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kurslar sayesinde gençlerimiz hem eğleniyor hem de sağlıklı bir şekilde vakit geçirme imkanı buluyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yaz Spor Okullarımıza katılan tüm gençlerimize ise başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN