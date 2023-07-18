Samsun Tekkeköy'de Çocuklar Yaz Spor Okullarında Spor Yapıyor

Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatilini spor yaparak geçirmesini sağlıyor. 17 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verildiği kurslar büyük ilgi görüyor.

Samsun Tekkeköy'de çocuklar yazın neşesini 17 branşta açılan yaz spor okullarında yaşıyor.

Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak geçirmesi için düzenlenen Yaz Spor Okulları tüm hızıyla sürüyor. 5-16 yaş arası öğrencilerin 17 branşta ücretsiz eğitimler alarak sporla tanıştığı kurslar büyük ilgi görüyor.

Alanında uzman eğitmenlerce verilen eğitimler basketbol, güreş, boks, atletizm, badminton, hentbol, muaythai, voleybol, futbol, judo, yüzme, tenis, tekvando, jimnastik, ragby, yakın savunma, halk oyunları branşlarında gerçekleştiriliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Çocuklarımızın sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesi noktasında Yaz Spor Okullarımız ile birlikte çok önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz kurslarımızda çocuklarımızın yaz tatilini hem eğlenceli hale getiriyor hem de spor yapmalarını sağlıyoruz. Yaz Spor Okulu eğitimlerine katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN