Samsun spor haberi: Çarşamba'da rahvan at yarışları yapıldı Spor Haberleri Gelen Samsun haberine göre Çarşamba Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen rahvan at yarışları, Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Çarşamba Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen rahvan at yarışları, Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. On altı farklı kategoride gerçekleşen Çarşamba Geleneksel Rahvan At Yarışları kıyasıya rekabete sahne olurken koşuların sonucunda dereceye giren atların sahiplerine kupaları ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışları, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ve çok sayıda vatandaş takip etti. Spor Kaynak: AA / Yaşar Karaman Hisarcık Spor Haberler

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