Samsun semaları kırmızı-beyaz Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümü sebebiyle Atakum ilçesinde yapılan kutlamada havai fişekler gökyüzünü kırmız-beyaz renklere bürüdü. Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un kuruluşunun 57. yıl dönümü sebebiyle Atakum ilçesinde yapılan kutlamada havai fişekler gökyüzünü kırmız-beyaz renklere bürüdü. Samsunspor'un kuruluşunun 57. yılı Atakum sahilinde vatandaşlar ve taraftar grupları tarafından coşku ile kutlandı. Taraftarlar takımlarının bu yıl şampiyonluktaki en büyük aday olduğunu ifade ederken "Samsunspor'un destekçisiyiz" mesajı verdi. Kutlamada Samsun semaları atılan havai fişeklerle kırmızı-beyaz renklere büründü. Taraftarlar tezahürat yaparak Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Takımın Süper Lig hedefi doğrultusunda kenetlendiklerini dile getiren taraftarlar, Samsunspor'un şampiyon olacağına inandıklarını söyledi. Öte yandan kutlamaların ardından taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerginlik yaşayan gruplar dağıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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