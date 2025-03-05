Samsun Mesleki Eğitimi Öğrencisi Boks İl Finalleri Şampiyonu Oldu

Samsun Mesleki ve Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi boks il finalleri müsabakalarında Samsun birincisi oldu. Öğrenci, Türkiye şampiyonasında Samsun'un temsil edecek.

İlkadım ilçesinde bulunan Mesleki ve Eğitim Merkezi sporcusu 18 yaşındaki Miraç Baş, Samsun'da yapılan boks il finalleri müsabakalarında 63 kiloda Samsun il birincisi oldu. Karabük'te düzenlenecek Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan öğrencinin hedefi Türkiye şampiyonu olmak. - SAMSUN