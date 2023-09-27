Samsun Jandarma Komutanlığı Okul Servisi Sürücülerine Trafik Eğitimi Verdi
Samsun Jandarma Komutanlığı tarafından okul servisi sürücü ve personeline trafik eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. 943 okul servisi sürücüsü ve personeline trafik kuralları konusunda eğitim verildi.
Samsun Jandarma Komutanlığınca okul servisi sürücü ve personeline, trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 943 okul servisi sürücüsü ve personeline eğitim verilerek trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.