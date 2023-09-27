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Samsun Jandarma Komutanlığı Okul Servisi Sürücülerine Trafik Eğitimi Verdi

Samsun Jandarma Komutanlığı tarafından okul servisi sürücü ve personeline trafik eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. 943 okul servisi sürücüsü ve personeline trafik kuralları konusunda eğitim verildi.