Samsun haberleri | Zeki Yavru Samsunspor'da Samsun haberlerine göre SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Giresunspor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru, Samsunspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Süper Lig hedefiyle yeni sezona girmeye hazırlanan Samsunspor, transfer dönemindeki 15. transferini kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Zeki Yavru. Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. Zeki Yavru, geçen yıl Giresunspor forması ile Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 2 asist yapma başarısı göstermişti. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Samsunspor Zeki Yavru Spor Haberler

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