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Samsun haberi | Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı

Samsun haberi | Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı

Edinilen Samsun haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı.

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Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, eski takım kaptanlarından Savicevic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilip, verdiği hizmetler için kendisine teşekkür edildi.

Savicevic, 2020-2021 sezonu başında takıma katılmıştı.

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AA / Mustafa Çavuş - Spor

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