Samsun haberi | Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı
Edinilen Samsun haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı.
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Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, eski takım kaptanlarından Savicevic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilip, verdiği hizmetler için kendisine teşekkür edildi.
Savicevic, 2020-2021 sezonu başında takıma katılmıştı.
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AA / Mustafa Çavuş - Spor