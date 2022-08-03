Samsun haberi | Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı Edinilen Samsun haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, eski takım kaptanlarından Savicevic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilip, verdiği hizmetler için kendisine teşekkür edildi. Savicevic, 2020-2021 sezonu başında takıma katılmıştı. ??????? Spor AA / Mustafa Çavuş Samsunspor Spor Haberler

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