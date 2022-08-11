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Samsun haberi: Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak

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Samsun haberi: Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak

Samsun haberleri: Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Sezon öncesi 17 transfer yapan kırmızı-beyazlı takımın kamp kadrosunda Hasan Kılıç, yeni transfer Douglas Tanque, lisansı çıkarılmayan Tomane ile 23 Yaş Altı Milli Takımı kadrosundaki Cihan Karaman ve Polat Yaldır yer almıyor.

AA / İlyas Gün - Spor

Samsunspor Denizli Altay Spor Haberler

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