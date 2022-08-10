Samsun haberi! Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, yurtdışında Kovid-19 yakalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Ekvator Devlet Başkanı ile yapacağı görüşme öncesinde koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da 4. Kovid-19 aşısını olduğunu hatırlattı.

Latin Amerika'ya 27 Temmuz'da 18 günlük iş seyahatine gittiğini belirten Yıldırım, "Ekvador Cumhurbaşkanı ile yapacağımız toplantı öncesi koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı ama Allah'a şükür bu hafta çok daha iyiyim. Geçen hafta semptomlar çoktu ama yapılan aşılar ile kendimi dün itibariyle çok iyi hissediyorum. Bana mesajlarını ve dualarını gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepimizi bu koronavirüsten korusun." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 2 yıl önce de koronavirüse yakalanmış ve 3 ay hastanede tedavi görmüştü.