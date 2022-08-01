Samsun haber: Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak Samsun haber: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor, 4 Ağustos Perşembe günü Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Nuri Asan Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Spor AA / Mustafa Çavuş Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Samsunspor Spor Haberler

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