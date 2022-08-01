Samsun haber: Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak - Haberler

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Samsun haber: Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak

Samsun haber: Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak

Samsun haber: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor, 4 Ağustos Perşembe günü Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

AA / Mustafa Çavuş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Samsunspor Spor Haberler

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