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Samsun haber... Samsunspor'a Brezilyalı santrfor

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Samsun haber... Samsunspor'a Brezilyalı santrfor

Edinilen Samsun gelişmesine göre Samsunspor, Brezilyalı santrfor Douglas Tanque'yi transfer etti.

Samsunspor, Brezilyalı santrfor Douglas Tanque'yi transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonki 16. transferini hücum bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Tam adı Douglas Willian da Silva Souza Tanque olan 28 yaşındaki futbolcu, Guaratingueta'da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla Corinthians, Ponte Preta, Penapolense, Thespa Kusatsu Gunma, Cafetaleros de Tapachula, Albirex Niigata, Paços de Ferreira, Khor Fakkan formaları giydi. Profesyonel futbol kariyerinde 192 maça çıkan Douglas Tanque, 55 kez gol atma başarısı gösterdi.

7 ülke 4 farklı kıtada top koşturdu

Tanque, Samsunspor'da forma giyerek kariyerindeki 7. farklı ülkede top koşturmuş olacak. Tanque ayrıca Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa Kıtalarında top koşturan nadir futbolculardan biri olarak da dikkat çekti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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