Samsun etabı tamamlandı.

Cumhuriyet'in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta start alan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde 5 Ağustos'ta son bulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da başlayan bağımsızlık yolculuğunun anısına düzenlenen bu özel organizasyonda, 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele etti.

Milli sporcular Sivas-Amasya ve Amasya-Havza etabının ardından bugün de Havza- Samsun etabında yarıştı. 10'u yabancı toplam 16 takımın yarıştığı 135 km'lik etapta genel klasmanda Yaroslav Parashchak birinci, Daniil Marukhin ikinci ve Maximilian Stedman ise üçüncü oldu. Sporcular, Havza- Samsun etabını 3 saat 18 dakikada tamamladı. Havza- Samsun etabında ayrıca sarı yeleği Maximillan Stedman, yeşil yeleği Dmitriy Bocharov, beyaz yeleği ise Ali Labib Shotorban aldı.

Samsun'daki etap hakkında bilgi veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Cumhuriyet'in 100. yılını gurur ve şerefle kutlamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu ile birlikte Havza ilçemizden yola çıkan milli sporcular Samsun'a ulaştı. Çok başarılı bir çalışma oldu. 4 Ağustos'ta da yine bu noktadan start verecek bisikletçilerimiz Çorum ve Çankırı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşmak suretiyle bu etap tamamlanmış olacak. Samsununumuz yine Milli Mücadele'nin ilk günü gibi kurtuluş meşalesinin yakıldığı 1919 Mayıs 1919'daki ruhla devam ediyor. Samsun olarak çok sevinçli ve mutluyuz, gururluyuz. Bu tür faaliyetlere bu yıl boyunca devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte sporcularımızla, gençlerimizle, halkımızla inşa edeceğiz. Bu manada çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk defa bisikletle Türk bayrağımızın bisikletle pedalların ışığında çevrildiği büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Federasyon olarak bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı desteği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyon 784 km'lik etabı kapsıyor. 6 ilden geçiş yapıyoruz. Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmiş olduğu güzergahları gelecek nesillere aktarmak için bu organizasyonu yaptık. 1 Ağustos'ta Sivas etabı ile başlayan etkinlik, Amasya, Havza-Samsun etabıyla da 3. etabımız tamamlandı. 100'e yakın sporcu müracaat etti. 6 ülkeden 10 yabancı takım, 6 Türk takımı olarak bu yarışa girdi. Sakatlık dolayısıyla zaman zaman eksiklikler oluyor ama sporcular aynı heyecanı her zaman sürdürüyorlar. 4 Ağustos'ta Samsun-Çorum etabı var. Daha sonra da Çankırı'dan Ankara TBMM önünde meclis başkanı veya katılımı ile ay-yıldızlı bayrağımızı ve ödüllerimizi meclis önünde alarak o günde olduğu gibi bu günde dimdik ayakta olduğumuzu, birlik-beraberlik içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi bir kez daha göstermiş olacağız" diye konuştu.

Sporculara başarı madalyalarını ise Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç verdi. - SAMSUN