Samsun'da Yüzme Havuzunun Çatısı Fırtınaya Dayanamadı

Samsun'da saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle Olimpik Yüzme Havuzunun çatısının bir bölümündeki kaplamalar uçtu. Çatıdan ayrılan parçalar çevre ve yakın konutlarda tehlike oluşturdu.

Yüzme havuzunun çatısı fırtınaya dayanamadı

SAMSUN - Samsun'da saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle Olimpik Yüzme Havuzunun çatısının bir bölümündeki kaplamalar uçtu. Çatıdan ayrılan parçalar çevre ve yakın konutlarda tehlike oluşturdu.

Türkiye'nin birçok yerinde etkili olan şiddetli rüzgar Samsun'da da bazı olumsuzluklara yol açtı. Meteoroloji verilerine göre saatteki hızı 60-80 km esen fırtına, Atakum ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Samsun Olimpik Yüzme Havuzunun çatısına zarar verdi. Çatı kısmının kaplamasından ayrılan saclar çevreye saçıldı.

Çevre sakinleri ve vatandaşlar, Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da fırtınanın etkili olduğunu ve bazı yerlerde sıkıntılara yol açtığını, yüzme havuzunun çatısından sarkan malzemelerin çevrede tehlike oluşturduğunu ifade ettiler.

Konu hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise "Çatının son durumu hakkında bilgimiz var. Zarar sonrası hala duran parçaları teker teker söktürüyoruz. Sökme işleminin ardından yeni baştan kaplama yapacağız. Kaplama işlemi lokal bazda sökülen yerlerde olacak" dedi.