Samsun'da yapılan yol kontrolünde 36 sürücüye 84 bin lira para cezası yazıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında 36 sürücüye 84 bin lira para cezası yazıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada alkollü olduğu tespit edilen 6 sürücü ile birlikte toplamda 36 sürücüye idari para cezası kesildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında 36 sürücüye 84 bin lira para cezası yazıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce 22.00-03.00 saatleri arası yol kontrol uygulaması yapıldı. Hastane Caddesi Kızılot Mahalle yolunda yapılan uygulamada 78 araç sorgulandı. Ekipler 106 şahsın GBT sorusunu yaparken, uygulama esnasında alkollü olduğu tespit edilen 6 sürücü ile birlikte toplam 36 sürücüye 84 bin lira idari para cezası kesildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor