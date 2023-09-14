Samsun'da yapılan yol kontrolünde 36 sürücüye 84 bin lira para cezası yazıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında 36 sürücüye 84 bin lira para cezası yazıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada alkollü olduğu tespit edilen 6 sürücü ile birlikte toplamda 36 sürücüye idari para cezası kesildi.