Samsun'da Yapılan Denetimlerde 274 Araç Trafikten Men Edildi

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 274 araç trafikten men edildi ve 1656 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 578 bin 574 TL cezai işlem uygulandı.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde 274 araç trafikten men edildi, 1656 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 578 bin 574 TL cezai işlem uygulandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 1-30 Eylül tarihleri arasında uygulama ve denetimler yapıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik sorgulamalarda 470 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 14 kayıp şahıs bulunmuş, 12 adet tabanca, 1 adet makineli tabanca, 7 adet av tüfeği, 11 adet mühimmat ele geçirilmiştir. 81 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, olaylarda 93 şahıs yakalanmış, 41 bin 505 gram kubar esrar, 11 bin 120 adet makaron, 5 bin gram kaçak tütün, 2 bin 511 litre kaçak yumuşatıcı, 805 kök kenevir bitkisi, 376 elektronik sigara, 88 paket kaçak sigara, 62 adet sentetik uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 13 gram bonzai, 10 gram toz esrar, 5 litre etil alkol ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında 7 FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, 3 DEAŞ terör örgütü propagandası yapmak suçundan, 1 DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan, toplam 10 şahıs yakalanmış, 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 21 olaya müdahale edilmiş, 21 müşteki-mağdur ve 15 şüpheli tespit edilmiş, ayrıca 6 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 6, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 9, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 2, yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan 1 açık kaynak araştırma raporu düzenlenmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu bilgiler verildi:

"Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 20 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 274 araç trafikten men edilmiş, 1656 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 578 bin 574 TL cezai işlem uygulanmıştır. 632 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 200 araç sürücüsü /yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 80 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 20 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 648 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulanmıştır." - SAMSUN