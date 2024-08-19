Samsun'da Yamaç Paraşütü Mesafe Eğitim Yarışması Sona Erdi

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Eğitim Yarışması sona erdi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Eğitim Yarışması, Ladik ilçesinde yapıldı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmaya 60'a yakın sporcu katıldı. Yarışma, katılımcıların yeteneklerini sergilemesi ve mesafe rekorları kırması için büyük bir fırsat sundu. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Etkinliğin, yamaç paraşütü sporunun tanıtımına ve gelişimine önemli katkılar sağladığı belirtilirken, yarışmaya ilgi gösteren sporcular, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti. - SAMSUN