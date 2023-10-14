Samsun'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Düzenlendi

Samsun'da düzenlenen ve farklı şehirlerden 52 yarışmacının katıldığı 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması' heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar belirlenen hedefe inmek için yoğun çaba harcadı.

Samsun'da düzenlenen ve farklı şehirlerden 52 yarışmacının katıldığı "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar belirlenen hedefe inmek için yoğun çaba harcadı.

Samsun Canik Belediyesi'nin düzenlediği "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" Samsun'da düzenlenen 'ilk ulusal yamaç paraşütü hedef yarışması' olma özelliğini taşıyor. Rekabetin ve dostluğu bir arada olduğu yarışmada vatandaşlar heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık etti. Canik ilçesi Gültepe mevkisinde düzenlenen yarışmaya 10'dan fazla farklı şehirden sporcu katıldı.

"Amacımız ulusal bir şampiyonanın diğer ayağını burada yapmak"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yılmaz, " Samsun'da yamaç paraşütü sporu yaklaşık 12 yıldır varlığını gösteriyor. Her gün sayımız artıyor. Bölgemizin uçmaya düşkün sporcuları buradaki Canik ilçesi Gültepe mevkisini kullanıyorlar. Böyle bir yarışma yapma durumu oldu. Bu yarışmanın birkaç anlamı var. Özellikle son 3 yıldır yarışmalara katılıyoruz ve Samsun bölgesi hedef alanında söz sahibi olmaya başladı. Bunun neticesinde bölgede bir yarış düzenleme şansımız oldu. Yarışmaya katılım çok iyi. Buradaki diğer amacımız ulusal bir şampiyonanın diğer ayağını burada yapmaktır" dedi.

"Çok keyifli geçiyor"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Elif Gülşah Keskin, "Samsun'un ilk ulusal hedef yarışması şu anda düzenleniyor. Buraya birçok farklı şehirden arkadaşlarımız geldi. Erzincan'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Sinop'tan, Çorum'dan birçok farklı şehirden arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Yarışma çok keyifli geçiyor" diye konuştu.

"Samsun için bir ilk umarım devamı gelir"

Yamaç paraşütçüsü Erdem Pişkin, "Aşağıda belirlenmiş sabit bir nokta var. Oraya en yakın mesafede inen pilot iyi bir puan alıyor. Bugün hava şartları ve organizasyon çok iyi. Her detay düşünülmüş. 50 yakın pilotun olduğu bir organizasyonda sorumluluk üstlenmek, koordine etmek kolay değil. Samsun için bir ilk. Umarım devamı gelir" şeklinde konuştu.

Yarışma 15 Ekim'de son bulacak. - SAMSUN