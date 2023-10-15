Samsun'da Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması Sona Erdi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Samsun'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması sona erdi.

THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye genelinden 52 paraşütçü yarıştı.

Canik ilçesindeki Gül Tepe'den havalanan sporcular, kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele etti.

THSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Canik Gültepe'de ilk kez ulusal bir organizasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Samsun'da 12 yıldır yamaç paraşütü sporunun yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Canik Gültepe, yamaç paraşütü camiasında artık ulusal çapta tanınır oldu. Tüm sporcularımıza katılım sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel etkinliklerle bu sporun renklenerek bölgemizde devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise yamaç paraşütünün Samsun'da Canik Gültepe ile özdeşleştirildiğini dile getirdi.

Kente yakın olmasından dolayı da Gültepe'nin yamaç paraşütü için tercih edildiğini aktaran Sandıkçı, "Gültepe'nin en ideal atlama noktası olduğunu arkadaşlarımız, değerli yöneticilerimiz bize ifade ediyor. Tabii bu, ilçemizin tanıtımına da ciddi anlamda katkı sağlıyor. İnşallah bundan sonraki aktivitelerde, organizasyonlarımızda daha profesyonel bir şekilde siz değerli yamaç paraşütüseverlerle sporcularımızı buluşturacağız." diye konuştu.

Yarışmalar sonucunda genel klasmanda Sedat Kurt birinci, Fehmi Durmuş ikinci, Bahadır Gözaydın üçüncü oldu.

Kadınlar klasmanında Sareş Deniz Uzer birinciliği, Elif Gülşad Keskin ikinciliği, Hafife Karapapak ise üçüncülüğü elde etti.

Takımlar klasmanında ise Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü birinci, Bafra Havacılık Spor Kulübü ikinci, Çakırman Havacılık Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.