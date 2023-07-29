Samsun'da Yamaç Paraşütçüsünün Zor Anları
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen doğa sporları festivalinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir kişi havada güvenlik ipinden sıyrılarak zor anlar yaşadı. Paraşütçü, küçük sıyrıklarla yere inmeyi başardı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kişi havada zor anlar yaşadı.
5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde yamaç paraşütü atlayışı yapan kişi havalandıktan hemen sonra güvenlik ipinden sıyrıldı.
Havada zor anlar yaşayan kişi, bir süre havada kaldıktan sonra küçük sıyrıklarla yere inmeyi başardı.
Paraşütçünün havada yaşadığı zor anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Spor