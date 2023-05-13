Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Araçtaki 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Hilal Sokak'ta devriye gezerken, şüpheli gördükleri otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 313 kapsül sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 30 ecstasy hap, 1 çalışır vaziyette hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 119 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.