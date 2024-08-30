Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu start aldı. 115 profesyonel sporcu, 151,1 kilometrelik ilk etapta yarıştı.

SAMSUN'da 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımı ile düzenlenen 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startı verilip 151,1 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde, 30 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 2'nci Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun (Tour of Route Salvation) startı, 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımı ile İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi'nden verildi. Sporcular, Samsun-Yakakent etabında 151,1 kilometre uzunluğundaki parkurda yarıştı.

VALİDEN TÜRK BAYRAĞI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve SAMKON Genel Başkanı Kaya Taşçı'nın start verdiği turda, Vali Tavlı Ankara'ya, kurucu Meclis'e gidecek bisikletçilere Türk bayrağını takdim etti.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda çocuklar da sembolik olarak yarıştı. Sevgi Gölü'nde başlayan yarış, Tütün İskelesi'nde son buldu. Öte yandan sporcular, 2'nci etap olan Havza-Amasya etabında 133,7 kilometre, 3'üncü etap olan Amasya-Çorum etabında 163,6 kilometre ve son etap olan Çankırı-Ankara etabında 166,4 kilometre uzunluğundaki parkurlarda yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsun Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! Foça, Ödemiş, Torbalı 30-31 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Kağıthane, Avcılar, Silivri su kesintisi listesi! 30-31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Aksu, Korkuteli 30-31 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Sarıçam, Yüreğir, Kozan 30-31 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Karkamış 30-31 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Beypazarı, Ayaş 30-31 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Tottenham hangi ülkenin, nerenin takımı? Tottenham hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?
title