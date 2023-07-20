Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Başlıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin programı açıklandı. Festivalde su sporları, havacılık, dağcılık, foto safari, workshop, konserler ve gezi gibi etkinlikler yer alacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin programı açıklandı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26-30 Temmuz tarihlerindeki festivalde su sporları, havacılık, dağcılık, foto safari, workshop, konserler ile gezi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Wokshop çalışmaları kapsamında su kabağı işlemeciliği, zembil sepet örücülüğü, kilim dokumacılığı gibi geleneksel el sanatları atölye faaliyetleri; su sporları kapsamında tekne gezileri, kano, jetski, roler, ringo bot, dalış; sportif faaliyetler kapsamında mini futbol voleybol, badminton, ayak tenisi, masa tenisi, dart, ATV safari, zipline, okçuluk, basketbol, trambolin, tırmanış duvarı, bisiklet; havacılık etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütü uçuşu ve akrobasi gösterileri; dağcılık kapsamında Hayat Mağarası ve Tepen Deliği doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, survivor, şınav ve plank yarışmaları düzenlenecek.

Festival açılış töreninin yapılacağı ikinci gün kadınlara özel sportif faaliyetler, dağcılık etkinlikleri kapsamında Sarı Kilise doğa yürüyüşü, Yelken Kanat Şampiyonası, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi gerçekleştirilecek.

Üçüncü gün, ödüllü patika koşusu, Yelken Kanat Şampiyonası, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi ile İkilem konseri olacak.

Dördüncü gün, 16-18 yaş büyükler ve kadınlar olmak üzere ödüllü bisiklet yarışı, Akalan Şelaleri survivor parkuru, Kuş Cenneti gezisi, Yelken Kanat Şampiyonası ödül töreni gerçekleştirilecek. Akşam da Ekin Uzunlar konser verecek.

Festivalin son gününde de workshop çalışmaları, su sporları, sportif faaliyetler, havacılık etkinlikleri, Kartal Yuvası doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve yamaç paraşütü akrobasi gösterileri gerçekleştirilecek.

Festival, bu yıl "Cumhuriyet" temasıyla düzenlenecek.