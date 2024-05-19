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Samsun'da Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu Başladı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Samsun'da Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, 200 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışta dereceye giren sporcular ödüllerini alacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Samsun'da Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, 200 sporcunun katılımıyla başladı.

19 Mayıs Yarı Maratonu Fuar Caddesi'nden Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın tabancayı ateşlemesiyle başladı. Maratona 200 sporcu katıldı. Yarışın başlamasının ardından start alan sporcular, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada dereceye giren sporculardan kadın-erkek 1., 2. ve 3.'lere toplam 6 adet tam altın, 4., 5. ve 6.'lara 6 adet yarım altın ile 7., 8., 9. ve 10'unculara da toplam 8 adet çeyrek altın verilecek. 21 km uzunluğundaki koşunun sonunda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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