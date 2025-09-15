Samsun'da Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası sona erdi. Samsunlu sporcular, şampiyonayı 5 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük ile tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Samsun'da düzenlendi. Canik Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular belli oldu. Samsunlu sporcular şampiyonayı 5 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük ile tamamladı.

13 farklı takımdan 103 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç takdim etti. - SAMSUN