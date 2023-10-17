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Samsun'da trafik denetimi: 44 sürücüye ceza kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 44 araç sürücüsüne toplam 54 bin lira ceza kesildi.