Samsun'da trafik denetimi: 35 bin 339 lira ceza kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimde, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, takograf ve belge denetimi yapıldı. 35 araç sürücüsüne toplamda 35 bin 339 lira ceza kesildi.