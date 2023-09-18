Samsun'da Son 40 Günde 2 Bin 202 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son 40 günde gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde drift, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, yüksek sesle müzik dinleme, saygısızca araç kullanma, alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma gibi ihlallerde bulunan 2 bin 202 araç ve sürücüye cezai işlem uyguladı. Ayrıca 534 sürücünün sürücü belgesine el konulurken, 260 araç trafikten men edildi.

Samsun'da son 40 günde 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 08.08.2023 - 18.09.2023 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde drift, tehlikeli şerit değiştiren ve makas atan, kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinleyen, diğer yol kullanıcılarını rahatsız edecek şekilde saygısızca araç kullanan, alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 bin 202 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri idari para cezası uygulandı.

Ekipler, 534 sürücünün sürücü belgesine el koydu, 260 aracı ise trafikten men etti.