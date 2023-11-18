Samsun'da Siber Polis Taraftarları Bilgilendirdi

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsunspor ile Darrüşşafaka arasında oynanan basketbol maçında taraftarları yasa dışı bahis ve güvenli internet konularında bilgilendirdi.

Samsun'da siber polisi, basketbol maçında yasa dışı bahis ve güvenli internet konusunda taraftarları hem bilgilendirdi hem de uyardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri SİBERAY Programı kapsamında, bugün Basketbol Süper Ligi'nde Samsunspor ile Darrüşşafaka arasında oynanan basketbol müsabakasında, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu çevresi ve taraftar giriş kapılarına "yasa dışı bahis ve SİBERAY" konulu afiş astı. Siber polisi salona gelen taraftarlara "yasa dışı bahis ve SİBERAY" konulu el broşürü dağıttı. Tribün girişlerinde yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapan siber polisi anons sistemi aracılığıyla SİBERAY projesi kapsamında maç spikeri tarafından bilgilendirici metin okundu. Saha içerisinde "Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart" yazılı pankart asıldı. Bu faaliyet kapsamında 1800 kişiye ulaşıldı. - SAMSUN