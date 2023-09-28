Samsun'da Oltacıların Yüzü Güldü: Zargana, Lüfer ve İstavrit Bol Miktarda

Samsun'da kıyılarda amatör olarak yapılan olta balıkçılığında bu yıl zargana, lüfer ve istavrit gibi balıklar yoğun olarak tutuluyor. Sıcak havaların etkisiyle balıklar kıyılara yakın duruyor ve olta balıkçıları memnun.

SAMSUN'da kıyılarda amatör olarak yapılan olta balıkçılığında sıcak havaların bereketi yaşanıyor. Bu yıl özellikle zargana, lüfer ve istavrit gibi balıklar oltacıların iğnelerine yoğun olarak takılıyor.

1 Eylül itibariyle başlayan balıkçılık sezonunda, tezgahlar çeşitlendi. Samsun'da tekne balıkçılığının yanı sıra amatör olarak yıl boyu devam eden olta balıkçılığı faaliyetleri de sürüyor. Bu yıl balıkların kıyılara yakın olduğunu ve olta balıkçılarının yüzünün güldüğünü söyleyen Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyunun sıcak olmasından dolayı balık avı teknelerle tam anlamıyla başlamadı. Ancak amatör olarak olta avcılığı yapan balıkçılarımızın yüzü gülüyor. Bu yıl zargana, lüfer, çinekop, istavrit balıkları bol miktarda kıyılarımızda var. Olta balıkçılığı ile ilgilenenler evlerine boş dönmüyor" dedi.

'KIYIDA TUTULMAYAN BALIK YOK'

Havanın ve denizin sıcak olduğunu belirten Malkoç, "Bu durum oltacılara yaradı. Bütün balıklar kenardan gidiyor. Kenardan giden balıklar da olta avcılarına yaradı. Çinekop, lüfer, hep kıyıda. Birçok balık kıyıya yakın durumda. Deniz çok sıcak. Bu sene de oltacıların senesi. Havalar soğuyana kadar bu durum devam edecektir. Şuan yoğun olarak zargana, istavrit, iri lüfer, tutuluyor. Özellikle taşların kayaların üzerinden tutuluyor. Şu an kıyılarda tutulmayan balık yok. Bu sene oltacıların senesi. Havalar sıcak olduğu için piyasada satışlar da durdu. Bu durum tezgahlara da yansıyor. balık satışları yavaşladı. Sıcak havalardan tezgahtaki balıklar da bozuluyor. Önümüzdeki haftalarda biraz düzelme olacak gibi görünüyor. Teknelerimiz de denize açılmaya devam edecektir" diye konuştu. Olta avcılığı yapan Habip Cincioğlu (60) ise "Yıllardır amatör olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Samsun'da bu yıl kıyılarda güzel balık var. Özellikle zargana bu yıl bol ve lezzetli de bir balıktır. Lüfer, kefal, istavrit de bol var. Oltacılar evlerine boş gitmiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)