Samsun'da Okçuluk Salon Federasyon Kupası Tamamlandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da yapılan Okçuluk Salon Federasyon Kupası sona erdi.

Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da tamamlandı. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan organizasyonda 118 kulüpten 903 sporcu mücadele etti. Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenen organizasyon, 24 Ocak Cuma düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanvekili Muhammet Mustafa Bakırcı, Okçuluk Samsun İl Temsilcisi Kadir Günay ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. - SAMSUN