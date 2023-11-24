Samsun'da Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi Yapıldı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerle motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, denetimlerle motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Samsun'da bu yıl Trafik Jandarması sorumluluk alanında meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 14'ünü motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının oluşturduğu vurgulandı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin yakalanması maksadıyla, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ve Asayiş Timlerince yoğun olarak "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet ile Sürücü ve Yolcularının Denetimi"nin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ve yolcularına mevzuata uygun motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı, koruyucu tertibat kullanımı, koruma başlığı ve koruma gözlüğü ile reflektif yelek giymenin önemi hakkında bilgilendirme yapılarak bu hususta çeşitli bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı kaydedildi.

Denetimlere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Garip Gümüş ve Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay'ın da katıldığı belirtildi.