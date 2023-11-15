Samsun'da Motosiklet Uygulaması: 7 Kişi Yaralandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet uygulamasında, bin 166 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Kontrol edilen 568 motosikletten 3'ü tescilsiz çıktı. Trafik kurallarına uymayan 22 motosiklet trafikten men edildi. Toplamda 347 bin 678 TL para cezası kesildi.

Samsun'da polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı 70 ekipten oluşan 204 polisin katıldığı 10.00-16.00 saatleri arasında motosiklet uygulaması düzenlendi. Uygulamada, bin 166 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, yine uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplam aranan 7 kişi yaralandı. 568 motosiklet kontrol edildi. 3 tescil kaydı bulunmayan ve 1 hacizli motosiklet yakalandı. Trafik kullarına aykırı bulunan 22 motosiklet trafikten men edildi. 77 motosiklet sürücüsüne 347 bin 678 TL para cezası uygulandı. Söz konusu uygulama kapsamında 218 araç kontrol edildi, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan idari işlem yapıldı. 1 araç trafikten men edildi. 8 araç sürücüsüne de 22 bin 964 TL para cezası uygulandı. - SAMSUN