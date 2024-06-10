Üye Girişi
Haberler

Samsun'da kız sporcular bowlingde Türkiye şampiyonu oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nin bocce kız takımı, Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri Gökhan Bozdemir ile antrenman yapmak için kent merkezine gelen sporcular, imkansızlıklara rağmen büyük bir başarı elde etti.

Samsun'un Alaçam ilçesinden kent merkezine gelerek antrenman yapan kız sporcular, bowlingde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nin bocce kız takımından 6 sporcu, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri Gökhan Bozdemir ile eğlenmek için gittikleri Samsun'daki bowling salonunda bu spordaki yeteneklerini farketti.

Antrenmanlar için 81 kilometre yol katederek kent merkezine gelen sporcular, Ankara'da 216 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bocce sporcusu olmaları dolayısıyla durma ve yaklaşma konusundaki yeteneklerini bowling sporunda da kullandıklarını dile getirdi.

Bocce sporunda ulusal ve uluslararası dereceler elde ettiklerini belirten Bozdemir, "Alaçam küçük bir yer, bowling sahamız yok, toplarımız da yok ama haftada bir kez antrenman için merkeze geldik. İlk önce burada il müsabakalarında giriş yaptık. İl müsabakalarından sonra bölge müsabakaları oldu, orada çocuklarımız birincilik aldı ve Türkiye Şampiyonası için Ankara'ya geçtik. Ankara'da müsabakalar çok çekişmeli geçti, finalde oynadığımız rakibimize 300 sayıya yakın bir fark atarak Türkiye şampiyonluğunu kazandık." diye konuştu.

"Çocuklarımızın üzerinde bocce yazan formalar vardı"

Türkiye Şampiyonası'na imkansızlıklarla katıldıklarını söyleyen Gökhan Bozdemir, "Şampiyonada herkesin üzerinde bowling ile ilgili kıyafetleri vardı ama bizim çocuklarımızın üzerinde bocce yazan formalar vardı. Bizim çocuklarımız antrenman bittikten sonra hepsi köylerine gidiyor ve köylerinde ya hayvancılık ya da tarımda ailelerine yardımcı oluyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İmkan verilirse gençlerimizin neler yapabileceğinin en büyük örneği." ifadelerini kullandı.

Bocce sporunda Alaçam ilçesinde 17 milli sporcu olduğunu ifade eden Bozdemir, şöyle devam etti:

"İnşallah bowling dalında da milli sporcu çıkarmak istiyoruz. Yaklaşık 5 ay boyunca biz buraya haftada bir sefer antrenman için geldik ve burada antrenman yapabilme şansımız oldu. Buraya geldiğimizde de yaklaşık 3 saat antrenman yapabiliyoruz ve geri dönmek zorundayız. Buradaki çalışmalarla biz Türkiye şampiyonluğunu kazandık. Önümüzdeki sene de yine Türkiye şampiyonluğu için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

İlayda Mansur: "Hedefimiz bowlingde milli sporcu olmak"

Öğrencilerden İlayda Mansur da ilçede bowling salonu olmamasına rağmen Türkiye şampiyonu olduklarında herkesin şaşırdığını belirterek, "Şampiyon olmakla birlikte daha fazla motive olduk ve daha fazla çalışmaya devam ettik. Hedefimiz bowlingde milli sporcu olup yurt dışına çıkmak. Bocce sporcusu olduğumuz için bowlinge erken alıştık. Gökhan hocamın sayesinde buraya eğlenmeye gelmiştik ve baktık ki bu sporu da yapabiliyoruz. Türkiye Şampiyonası'na başvurduk ve şampiyon olduk." diye konuştu.

Büşra Nur Uzun da imkansızlıklara rağmen şampiyon olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bocce dalında spor yaptığımızdan dolayı elimiz bowlinge çok yatkın. Gayet kolay bir şekilde hedefleri isabet ettirebiliyoruz. Antrenman yapmak için yurtta kalıyoruz, evimize her gün gidiş geliş sağlayamıyoruz. Burada yaptığımız antrenmanlarla Türkiye şampiyonu olduk. Türkiye şampiyonu olmamızda Gökhan hocamızın ve okulumuzun büyük bir desteği var."

Elif Güney de bowling sayesinde farklı şehirleri görme fırsatı yakaladığını ve bu sporu yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Türkiye Şampiyonası finalinde rakiplerimize çok sayıda fark attık. Okula döndüğümüzde ise güzel bir şekilde karşılandık, bizleri tebrik ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Lisesi Türkiye Samsun Spor Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title