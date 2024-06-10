Samsun'da kız sporcular bowlingde Türkiye şampiyonu oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinden kent merkezine gelerek antrenman yapan kız sporcular, bowlingde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nin bocce kız takımından 6 sporcu, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri Gökhan Bozdemir ile eğlenmek için gittikleri Samsun'daki bowling salonunda bu spordaki yeteneklerini farketti.

Antrenmanlar için 81 kilometre yol katederek kent merkezine gelen sporcular, Ankara'da 216 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Bowling Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bocce sporcusu olmaları dolayısıyla durma ve yaklaşma konusundaki yeteneklerini bowling sporunda da kullandıklarını dile getirdi.

Bocce sporunda ulusal ve uluslararası dereceler elde ettiklerini belirten Bozdemir, "Alaçam küçük bir yer, bowling sahamız yok, toplarımız da yok ama haftada bir kez antrenman için merkeze geldik. İlk önce burada il müsabakalarında giriş yaptık. İl müsabakalarından sonra bölge müsabakaları oldu, orada çocuklarımız birincilik aldı ve Türkiye Şampiyonası için Ankara'ya geçtik. Ankara'da müsabakalar çok çekişmeli geçti, finalde oynadığımız rakibimize 300 sayıya yakın bir fark atarak Türkiye şampiyonluğunu kazandık." diye konuştu.

"Çocuklarımızın üzerinde bocce yazan formalar vardı"

Türkiye Şampiyonası'na imkansızlıklarla katıldıklarını söyleyen Gökhan Bozdemir, "Şampiyonada herkesin üzerinde bowling ile ilgili kıyafetleri vardı ama bizim çocuklarımızın üzerinde bocce yazan formalar vardı. Bizim çocuklarımız antrenman bittikten sonra hepsi köylerine gidiyor ve köylerinde ya hayvancılık ya da tarımda ailelerine yardımcı oluyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İmkan verilirse gençlerimizin neler yapabileceğinin en büyük örneği." ifadelerini kullandı.

Bocce sporunda Alaçam ilçesinde 17 milli sporcu olduğunu ifade eden Bozdemir, şöyle devam etti:

"İnşallah bowling dalında da milli sporcu çıkarmak istiyoruz. Yaklaşık 5 ay boyunca biz buraya haftada bir sefer antrenman için geldik ve burada antrenman yapabilme şansımız oldu. Buraya geldiğimizde de yaklaşık 3 saat antrenman yapabiliyoruz ve geri dönmek zorundayız. Buradaki çalışmalarla biz Türkiye şampiyonluğunu kazandık. Önümüzdeki sene de yine Türkiye şampiyonluğu için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

İlayda Mansur: "Hedefimiz bowlingde milli sporcu olmak"

Öğrencilerden İlayda Mansur da ilçede bowling salonu olmamasına rağmen Türkiye şampiyonu olduklarında herkesin şaşırdığını belirterek, "Şampiyon olmakla birlikte daha fazla motive olduk ve daha fazla çalışmaya devam ettik. Hedefimiz bowlingde milli sporcu olup yurt dışına çıkmak. Bocce sporcusu olduğumuz için bowlinge erken alıştık. Gökhan hocamın sayesinde buraya eğlenmeye gelmiştik ve baktık ki bu sporu da yapabiliyoruz. Türkiye Şampiyonası'na başvurduk ve şampiyon olduk." diye konuştu.

Büşra Nur Uzun da imkansızlıklara rağmen şampiyon olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bocce dalında spor yaptığımızdan dolayı elimiz bowlinge çok yatkın. Gayet kolay bir şekilde hedefleri isabet ettirebiliyoruz. Antrenman yapmak için yurtta kalıyoruz, evimize her gün gidiş geliş sağlayamıyoruz. Burada yaptığımız antrenmanlarla Türkiye şampiyonu olduk. Türkiye şampiyonu olmamızda Gökhan hocamızın ve okulumuzun büyük bir desteği var."

Elif Güney de bowling sayesinde farklı şehirleri görme fırsatı yakaladığını ve bu sporu yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Türkiye Şampiyonası finalinde rakiplerimize çok sayıda fark attık. Okula döndüğümüzde ise güzel bir şekilde karşılandık, bizleri tebrik ettiler." değerlendirmesinde bulundu.