Samsun'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başlıyor

GELENEKSEL Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Kızlar ve Erkekler kategorisinde Samsun'da başlıyor. 3 gün sürecek yarışmada 450 dolayında sporcu katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek. Üç gün sürecek yarışmada; 450 civarında sporcu yarışacak. Sporcular Samsun İlkadım Okçuluk tesislerinde 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki Geleneksel Okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

GELENEKSEL KIYAFETLERLE OK VE YAYLAR KULLANILACAK

Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

26 Kasım 2023'de final müsabakaları sonrası Samsun İlkadım Okçuluk tesislerinde Kızlar ve Erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokolün yer alacağı törenler sonrası müsabakalar sona erecek. Ülkemizde geleneksel okçuluk müsabaka ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenleniyor. TGTOF ayrıca Türk Okçuluğunun yayılması adına müsabakalar düzenliyor, hakem ve antrenör eğitimleri veriyor. Henüz 2019'da kurulan Federasyon, dört yıl içinde 580 kulüp ve 15 Bin 'in üzerinde lisanslı sporcuya erişmiş durumda bulunuyor.