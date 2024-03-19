Samsun'da Geleceğin Spor Şampiyonları Belirleniyor

SAMSUN (İHA) – Türkiye Sportif Yetenek Taraması Projesi kapsamında Samsun'da geleceğin spor şampiyonlarını belirleniyor. Bu kapsamda ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören toplam 19 bin 583 çocuk taramadan geçirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması Projesi, Samsun'da geleceğin spor şampiyonlarını belirliyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan taramalar sonucunda başarılı öğrenciler belirlenip spor branşlarına yönlendiriliyor.

Proje kapsamında Samsun'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından antrenörler eşliğinde İlköğretim öğrencilerine uygulanan yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı veri havuzunda toplanıp, yapılacak değerlendirmeler ve temel sportif yetenek ölçümünün ardından tespit edilecek spor branşına yönlendirilecek.

Program kapsamında Samsun'da 3. sınıf öğrencilerine yönelik tarama devam ediyor. Mayıs ayına kadar devam edecek programda, 19 bin 583 çocuk taramadan geçirilerek, branşlara yönlendirilecek. - SAMSUN