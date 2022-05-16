Samsun'da düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Haberler

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağında dereceye girenler belli oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında düzenlenen 2 gün süren yarışlara 24 araç ve 48 sporcu katıldı.

Yarışta, Kemal Özsoy ile Yiğitcan Yüksel genel klasman ve sınıf SSV birinciliğinin sahibi olurken, Kenan Özsoy ile Harun Deynek ikinciliği, Engin Öztürk ile Mehmet Özdemir de üçüncülüğü elde etti.

Sınıf 1'de Samet Emni ile Fatih Atasayar ilk sırayı alırken, Sınıf 2'de Nihat Keskin ile Yasemin Biber Toker, Sınıf 4'te Doğukan Pekal ile Başar Şentürk birinciliği paylaşan ekipler oldu.