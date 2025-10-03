Haberler

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi
Atakum ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüşle sağlıklı yaşama farkındalığı oluşturulurken, katılımcılar 'Spor varsa hayat var' gibi mesajlarla aktif yaşamın önemi vurgulandı.

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüş Atakum Gençlik Merkezi önünden başladı. İl müdürlüklerinden personeller ve çeşitli okullardan öğrenciler yürüyüşe katıldı. Katılımcılar "Spor varsa hayat var", "Sağlığın temeli spordur", "Adım atın aktif olun fark oluşturun" pankartlarını taşıdı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olarak kabul edilmektedir. Bizler de Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak öğrencilerimizle birlikte hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Diğer ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz de farklı etkinliklerle öğrencilerimizde spora ve hareketli yaşama farkındalık oluşturmak için faaliyet yapacaklardır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
