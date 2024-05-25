Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası devam ediyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmanın ikinci gününde Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda genç amatörler, yetişkin amatörler ve elit amatörler kategorilerinde 106 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası'nda advanced novice erkekler kategorisinde Atilla Arda Şahinolanlar birinci, Batu Tasasız ikinci, Kaan Şanal üçüncü oldu.

Advanced novice kadın kategorisinde ise Fatma İnci İnanç birinci, Bella Aydın ikinci, Derya Nasipli ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada yarın Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'nda pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalışacak.