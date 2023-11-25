Samsun'da alkol ve uyuşturucu denetimi: 75 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma denetimi yapıldı. Denetimde toplam 848 araç kontrol edildi ve 75 araç sürücüsüne 231 bin 684 TL para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız tüfek ve bıçak ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanma denetimi yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Trafik Denetleme görevlilerince yapılan denetime 26 ekip ve 88 trafik personeli katıldı. Dün akşam 22.30-00.30 saatleri arasında yapılan denetimde toplam 848 araç kontrol edildi. 25 adet alkollü araç kullanan, 11 sürücü belgesiz araç kullanan, 1 drift atan, 1 adet çakar lamba bulunduran sürücü olmak üzere 41 Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 75 araç sürücüsüne 231 bin 684 TL para cezası uygulandı. 15 araç trafikten men edilirken, 25 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu ve 1 sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Başkasının kimliğini kullanan bir şahıs ise yakalandı.

Trafik zararlılarının tamamı temizlenene kadar uygulamaların kararlılıkla devam edeceği açıklandı. - SAMSUN