Samsun'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvaya, okullarında birinci olan ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 100 öğrenci katıldı. Öğrenciler, pentago, equilibro, abluka, küre ve mangala oyunlarında kıyasıya mücadele etti.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, turnuva alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kaya, yarışmacı öğrencilere başarılar dileyerek, etkinliğin öğrencilerde stratejik düşünme, dikkat ve denge becerilerini geliştirmeye katkı sağladığını belirtti.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rabia Aydın Dalga eşlik etti.

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında protokol üyeleri tarafından takdim edilecek. - SAMSUN