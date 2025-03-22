Samsun'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından ülke çapında bu yıl 7.'si organize edilen akıl ve zeka oyunları turnuvasının Vezirköprü ayağı 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. 10 öğretmenin hakem olarak görev aldığı ve 61'i ilkokul, 62'si ortaokul olmak üzere toplam 123 öğrencinin katılımıyla Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmalar sonucunda kategorilerinde ilk 3 sırayı alan öğrenciler belli oldu.

Turnuva ödül töreninde Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese, katılan öğrencilere ve okullara teşekkür etti. Kaya, kategorilerinde birinci olarak Samsun'da gerçekleşecek karşılaşmalarda Vezirköprü'yü temsil edecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Ödül törenine ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Şube Müdürü Erkan Ulaşır, Zeki Cevher İlkokulu Sınıf Öğretmeni ve Başhakem Derviş Kanberoğlu, turnuva komitesi, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN