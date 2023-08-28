Samsun'da Açık Hava Spor Şenliği Kick Boks Müsabakalarıyla Son Buldu

Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Spor Şenliği, kick boks müsabakalarıyla sona erdi. Gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi ve sporu gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, sporcular madalya için mücadele etti. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir organizasyon yapmayı planladıklarını belirtti.

Samsun'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Açık Hava Spor Şenliği, kick boks müsabakaları ile sona erdi.

Gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi ve sporu gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamak amacıyla Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Açık Hava Spor Şenliği, yapılan kick boks müsabakaları ile tamamlandı. Ringe çıkan sporcular, madalya almak için mücadele ettiler. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakaların sonunda kilolarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Katılım gösteren herkese teşekkür eden ve dereceye giren sporcuları ise tebrik eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Açık Hava Spor Şenliği'ne vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı memnun oldukları belirterek, önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir organizasyon yapmayı planladıklarını söyledi.

Açık Hava Spor Şenliği'ni vatandaşlar, ilk günden son gününe kadar büyük bir ilgi ile takip ettiler. - SAMSUN