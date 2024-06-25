Samsun'da 2024 Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Samsun'da 2024 yılı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı, Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekliştirildi. 17 ilçeden 45 spor branşındaki sporcuların açılış seremonisine katıldığı törende, sporcular kendi branşlarından küçük kesitler sundu.

Açışta konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "17 ilçemizde 45 ayrı branşta 114 antrenörümüzle beraber kıymetli sporcularıma hizmet etmek için hazırız. Bizim beklentilerimiz özellikle yaz aylarında çocuk ve gençlerimiz kurslarımıza yazılıyor. Yazıldıktan sonra çok kısa bir süre çalışmalara geliyorlar. Ancak bu çalışmanın devamını bir türlü getiremiyorlar. Burada çok büyük sıkıntılarımız oluyor. Özellikle istikbal vaat eden başarılı olan sporcularımız var. Hocalarımız bunu bir görüşte anlıyorlar. Bu başarılı olan sporcularımız yapmış olduğumuz bu çalışmalara gelmedikleri için o istenen o başarılı sporcuları bir türlü ortaya çıkaramıyoruz. Bizim il müdürlüğü olarak velilerden beklentimiz, çocuklarımızı antrenman sahalarımıza eksiksiz bir şekilde aksatmadan getirmenizi arzu ediyoruz, istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki en iyi spor şehirlerinden biri olduklarına da değinen Dereci, "Samsun, tesisleşmesi açısından, antrenörleri açısından güçlü ve zengin bir il. Biz bunu avantaja dönüştürmek istiyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla tesisimiz olsun, gönül isterdi ki daha çok antrenörlerimiz olsun ama mevcut şartlar altında Türkiye standardında en iyi iller arasındayız. Yıl içerisinde başarılı sporcularımız oldu. Bunlar sıradan, tesadüf işler değildir. Bu başarının altında emek vardır, gayret vardır. Bu emeği, gayreti gösteren başta sporcularımıza, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okullarda toplam 800 sporcu, 17 ilçede 81 spor tesisi ve 12 havuzda 114 antrenörden eğitim alacak. Yaz okulları, yaz boyunca faaliyet gösterecek. - SAMSUN