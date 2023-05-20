Samsun'da 1919 metre Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için; 1919 metre Türk bayrağı ile birlikte yürüyüş yapıldı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve diğer protokol üyelerinin katıldığı yürüyüşe halkın ilgisi yoğun oldu. Bayrak yürüyüşüne katılan vatandaşlar, Atatürk'ün izinden giden gençler olarak gurur duyduklarını ifade ettiler.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Atakum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için; 1919 metre Türk bayrağı ile birlikte yürüyüş yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da bu yıl çeşitli programlarla kutlandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve diğer protokol üyelerinin saat 19.30'da Çobanlı İskelesine gelmesinden sonra büyük bir makaraya sarılı olan 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı kortej yürüdükçe açıldı.

"HALKIMIZIN KATILIMI ÇOK YÜKSEK"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı şunları söyledi:

"19 Mayıs'ı coşku içerisinde kutluyoruz. Bugün gerçekten programlarımız dolu dolu ve güzel geçiyor. Samsun halkımızın da ilgisini görüyorsunuz, bu üçüncü yürüyüşümüz aslında bayrak yürüyüşümüz. Buna rağmen çok güzel bir kalabalık var. Halkımızın teveccühü çok güzel. Türk Yıldızları Mustafa Türk vardı, yine Doğu Park'ta orada da çok güzel bir katılımımız vardı. Bayramda zaten öyleydi bugün, sabah 09.25'te Atamızın Tütün İskelesi'nden ayak bastığı yerden itibaren saat 10.00'da başlayan bayram törenlerimiz çok coşkulu geçti. Şu anda burada Çobanlı İskelesi'nden Gençlik merkezine kadar Atakum sahilinden geniş bir kalabalıkla vatandaşlarımız, gençlerimiz, izcilerimiz, askerlerimiz onlarla birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. ve buradaki coşku bir başka oluyor her zaman. Çünkü balkonlardan, kaldırımlardan vatandaşlarımızın çok fazla bize tezahürat olduğunu görüyoruz. Bayraklar ellerinde olmak suretiyle. Gerçekten bu coşku verici ana onlarda şahitlik ediyorlar. İnşallah güzel bir yürüyüş olacak.

"BAYRAĞI TAŞIMAK GURUR VERİCİ"

Bayrak yürüyüşüne katılan Ece Şahin, "Şu an Samsun'da Atatürk'ün izinden giden bir genç olarak çok gururluyum, çok duyguluyum. Bu bayramı herkesin kutluyorum" dedi. Cemre Bölükbaş, "Ben 19 Mayıs olduğu için kendimi değerli hissediyorum. Bu bayram benim olduğu için" diye konuştu. Bir başka vatandaş, "Atatürk'ün torunu olduğum için ve bugünleri görebildiğim için çok mutluyum. Atatürk'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den geldiğini söyleyen Erhan Üstün, "Şimdi biz gurbetçi olduğumuz için, böyle hiç yaşamıyoruz, böyle olayları. Bu sene 19 Mayıs'ta Samsun'dayız. Tabi ki, bizde oralarda unutmuyoruz. Bizde biraz daha fazla milliyetçilik oluyor tabi ki de bunu yurt dışında da görüyoruz. O yüzden burada olmak bize çok büyük bir gurur verici bir durum şu anda" dedi.